Перед вами картинка с одинаковыми цифрами. Лишь одно из них отличается - найдите его.

В сети появилась новая сложная головоломка. В ней людям предлагается найти скрытое число 523, погребенное в море 573.

Как сообщает Mirror, справиться с заданием необходимо всего за 18 секунд - это очень жесткий временной лимит.

Сначала может показаться, что лишнего числа на картинке на самом деле не существует. Однако, поверьте, стоит взглянуть повнимательнее - и вы обязательно найдете ответ.

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Итак, у вас есть всего 18 секунд, чтобы найти число 523.

Удалось сразу заметить или все еще ищете? Издание советует разделить картинку на столбцы или строки и таким образом просмотреть все цифры. Это значительно упростит определение номера.

Далее мы опубликуем ответ. Обратите внимание на нижнюю левую часть изображения, потому что именно там притаилось число 523.

Еще головоломки для тренировки внимания

Ранее УНИАН рассказывал об оптической иллюзии для зорких. В ней нужно отыскать число 57.

Существует еще одна головоломка с поиском цифр, которую необходимо решить за 18 секунд.

А для самых искушенных эрудитов существует картинка-головоломка, на которой необходимо отыскать всех животных всего за 6 секунд.

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