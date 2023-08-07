Проверьте себя с помощью головоломки / Fresherslive

Люди с высоким уровнем интеллекта могут найти скрытое число 57 в этой оптической иллюзии за короткое время. Также она поможет проверить ваши зрительные способности и навыки наблюдения.

Головоломку опубликовал сайт Fresherslive. На картинке ниже вы можете увидеть множество столбиков чисел 52. Вам нужно найти среди них только одно - 57. Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте найти его всего за 18 секунд, чтобы узнать, хорошо ли развита ваша наблюдательность. 

Людям с хорошим зрением не понадобится много времени на то, чтобы отыскать число 57. Если вы гений, то сможете найти его всего за нескольких секунд. 

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Головоломка / Fresherslive

Если вам так и не удалось отыскать правильный ответ, то ниже вы можете увидеть решение этой иллюзии.

Решение головоломки / Fresherslive

Другие оптические иллюзии

Ранее УНИАН публиковал более сложную иллюзию, на которой скрыто число 876. Его нужно найти среди 16 столбиков одинаковых чисел.

Также вы можете попробовать свои силы в решении "головоломки для гениев". На изображении нужно всего за шесть секунд найти всех животных.

А оптическая иллюзия с изображением двух лошадей недавно "взорвала сеть"

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