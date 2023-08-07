Гений сможет отыскать нужное число всего за нескольких секунд.

Люди с высоким уровнем интеллекта могут найти скрытое число 57 в этой оптической иллюзии за короткое время. Также она поможет проверить ваши зрительные способности и навыки наблюдения.

Головоломку опубликовал сайт Fresherslive. На картинке ниже вы можете увидеть множество столбиков чисел 52. Вам нужно найти среди них только одно - 57. Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте найти его всего за 18 секунд, чтобы узнать, хорошо ли развита ваша наблюдательность.

Людям с хорошим зрением не понадобится много времени на то, чтобы отыскать число 57. Если вы гений, то сможете найти его всего за нескольких секунд.

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Если вам так и не удалось отыскать правильный ответ, то ниже вы можете увидеть решение этой иллюзии.

Другие оптические иллюзии

Ранее УНИАН публиковал более сложную иллюзию, на которой скрыто число 876. Его нужно найти среди 16 столбиков одинаковых чисел.

Также вы можете попробовать свои силы в решении "головоломки для гениев". На изображении нужно всего за шесть секунд найти всех животных.

А оптическая иллюзия с изображением двух лошадей недавно "взорвала сеть".

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