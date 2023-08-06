На рисунке быстро нужно найти лягушку, собаку, белку и трех котов.

Если хотите, чтобы ваш ум развивался, тогда самое время "пошевелить извилинами" - решить интересную головоломку.

Таблоид Mirror опубликовал головоломку, которую, по его данным, за шесть секунд могут решить гении. На картинке изображена семья, готовящая барбекю в саду. Кроме того, где-то на картинке есть шесть животных, которых тщательно замаскировали.

"...вам нужно будет быстро их найти, потому что, если вы хотите назвать себя гением и одним из лучших из лучших, вам нужно будет найти их всего за шесть секунд - а это немного времени!" - отмечается в материале.

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На рисунке необходимо найти трех котов, лягушку, белку и собаку.

Стоит отметить, что животных очень непросто найти, поскольку они находятся в довольно неожиданных местах. Если вы не успели справиться за шесть секунд - не переживайте - задача действительно сложная.

А ниже вы увидите, где именно находились животные, которых вы искали.

Сложная головоломка - что публиковали ранее

Западные СМИ публиковали головоломку, на которой были изображены две тарелки с продукты для завтрака, между которыми нужно было найти различия.

Сообщалось, что задача была сделана всего за 10 секунд. Отмечалось, что справиться с головоломкой могут только люди, у которых высокий IQ (количественная оценка уровня интеллекта человека).

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