Если хотите, чтобы ваш ум развивался, тогда самое время "пошевелить извилинами" - решить интересную головоломку.
Таблоид Mirror опубликовал головоломку, которую, по его данным, за шесть секунд могут решить гении. На картинке изображена семья, готовящая барбекю в саду. Кроме того, где-то на картинке есть шесть животных, которых тщательно замаскировали.
"...вам нужно будет быстро их найти, потому что, если вы хотите назвать себя гением и одним из лучших из лучших, вам нужно будет найти их всего за шесть секунд - а это немного времени!" - отмечается в материале.
На рисунке необходимо найти трех котов, лягушку, белку и собаку.
Стоит отметить, что животных очень непросто найти, поскольку они находятся в довольно неожиданных местах. Если вы не успели справиться за шесть секунд - не переживайте - задача действительно сложная.
А ниже вы увидите, где именно находились животные, которых вы искали.
Сложная головоломка - что публиковали ранее
Западные СМИ публиковали головоломку, на которой были изображены две тарелки с продукты для завтрака, между которыми нужно было найти различия.
Сообщалось, что задача была сделана всего за 10 секунд. Отмечалось, что справиться с головоломкой могут только люди, у которых высокий IQ (количественная оценка уровня интеллекта человека).