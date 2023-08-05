Это может быть нелегко, так как очертания чисел очень похожи.

Если вы считаете себя внимательным человеком – проверьте свои способности с помощью этой головоломки. Вам необходимо будет найти отличающееся число среди рядов одинаковых чисел за определенный лимит времени.

Посмотрите внимательно на картинку ниже и попробуйте найти число 89 среди рядов чисел 39 за 12 секунд. Это может быть нелегко, так как очертания чисел очень похожи.

Такой тип головоломок хорошо развивает быстрое мышление и внимательность к деталям. Кроме того, эти и подобные головоломки могут стать отличным средством для снятия стресса и расслабления.

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Если вы не смогли найти ответ с первого раза, попробуйте еще раз. Можете для удобства разделить картинку на сектора и внимательно осмотреть каждый из них.

Правильный ответ показан на картинке внизу – на нем число 89 обведено в круг.

Если вы не смогли решить головоломку, не о чем беспокоиться - такие задания предназначены для развлечения, а не для стресса.

Другие головоломки - потренируйте себя

Вот, например, на этой головоломке нужно найти странные часы. Считается, что эта головоломка под силу только людям с высоким IQ.

Также можете попробовать найти различия на вот этой картинке с девочкой. Кажется, что она достаточно простая, но на самом деле эта задача не каждому под силу.

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