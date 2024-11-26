Действовать придется быстро, ведь времени мало.

Головоломки – это отличный способ не только развлечься, но и потренировать ум, бросая вызов критическому мышлению и навыкам решения проблем.

Регулярное решение таких сложных головоломок развивает интеллект, усиливает внимание и концентрацию. УНИАН подготовил для вас новый вызов. Обладаете ли вы острым умом? Давайте проверим!

На картинке ниже вы увидите четырех человек. Они находятся в магазине с одеждой, рассматривают товар или ждут друзей. Один из этих людей кое-что украл.

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Ваша задача определить вора. Но действовать придется быстро, ведь на решение этой головоломки у вас есть всего 5 секунд.

Внимательно рассмотрите изображение, обращайте внимание даже на детали, которые кажутся незначительными. Готовы? Время пошло!

Ну что, вам удалось определить, кто из четырех людей в магазине является вором? Если да, у вас высокий уровень IQ, а остроте вашего зрения можно позавидовать.

Если же вы так и не отыскали вора за 5 секунд, мы подскажем правильный ответ. Обратите внимание на мужчину в пальто. С его шарфа свисает бирка.

Другие интересные головоломки от УНИАН

Если вам понравилась эта головоломка, у нас есть много похожих заданий. Например, вы можете попробовать найти странную пару ботинок. На это у вас будет всего 7 секунд.

Также предлагаем вам попробовать свои силы в головоломке, где нужно определить, кто украл ребенка.

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