Следует менее чем за 10 секунд найти странную пару ботинок / коллаж с фото pixabay.com и УНИАН

Хитрые загадки о вещах для детей и взрослых можно считать тестами на уровень IQ - коэффициента интеллекта. Люди с высоким уровнем IQ обычно способны вовремя выполнить такие задания.

Новая загадка - это оптическая головоломка, на которой изображено много пар обуви, и одна из них странная. Считается, что люди с высоким уровнем IQ смогут за 7 секунд разыскать странную пару.

Во время выполнения задания нельзя пропускать детали, поскольку это может привести к провалу. Запускайте обратный отсчет времени и попробуйте очень быстро "просканировать" визуальную головоломку.

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Надо разыскать странную пару ботинок менее чем за 10 секунд / коллаж УНИАН

Если первая попытка была неудачной, можете воспользоваться подсказкой, которую дали журналисты:

"Обращайте внимание на маленькие детали, которых на каждой паре много".

Запустите секундомер снова:

  • Один;
  • Два;
  • Три;
  • Четыре;
  • Пять;
  • Шесть;
  • Семь.

Правильным был такой ответ - странной назвали пару, на которой больше элементов, на которые крепятся шнурки, чем на остальных.

Странной назвали пару ботинок, на которой меньше элементов для закрепления шнурков, чем на остальных / коллаж УНИАН

Вот такая интересная новость уже опубликована

Ранее УНИАН опубликовал простой тест для проверки уровня IQ. На картинке надо среди группы людей за 5 секунд разыскать пришельца.

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