Если первая попытка окажется неудачной, можно воспользоваться подсказкой, которую дали журналисты.

Хитрые загадки о вещах для детей и взрослых можно считать тестами на уровень IQ - коэффициента интеллекта. Люди с высоким уровнем IQ обычно способны вовремя выполнить такие задания.

Новая загадка - это оптическая головоломка, на которой изображено много пар обуви, и одна из них странная. Считается, что люди с высоким уровнем IQ смогут за 7 секунд разыскать странную пару.

Во время выполнения задания нельзя пропускать детали, поскольку это может привести к провалу. Запускайте обратный отсчет времени и попробуйте очень быстро "просканировать" визуальную головоломку.

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Если первая попытка была неудачной, можете воспользоваться подсказкой, которую дали журналисты:

"Обращайте внимание на маленькие детали, которых на каждой паре много".

Запустите секундомер снова:

Один;

Два;

Три;

Четыре;

Пять;

Шесть;

Семь.

Правильным был такой ответ - странной назвали пару, на которой больше элементов, на которые крепятся шнурки, чем на остальных.

Вот такая интересная новость уже опубликована

Ранее УНИАН опубликовал простой тест для проверки уровня IQ. На картинке надо среди группы людей за 5 секунд разыскать пришельца.

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