Вам придется на несколько минут отложить свои дела.

Головоломки на проверку внимательности интересуют как детей, так и взрослых. Все очень просто - это позволяет отвлечься и получить быструю победу.

Новый тест от УНИАН не отнимет много вашего времени, поскольку должен быть решен всего за 11 секунд. Однако помните, что вы можете пробовать столько раз, сколько захотите.

На рисунке ниже изображены 19 рогатых оленей, которые наблюдают за чем-то вдали. Как вы могли догадаться, не все они одинаковые, хотя на первый взгляд могло показаться, что так и есть.

Видео дня

Ваша задача проста: найдите среди животных то, которое отличается от других.

Правильный ответ

Как вы могли заметить, у одного из оленей нет уха.

Другие головоломки для читателей УНИАН

Ранее мы предлагали найти ответ на сложную головоломку с числами, среди которых спрятали лишнее. Далеко не все способны отыскать нужное число быстро.

Также можете поискать у себя способности детектива и попробовать определить, кому из людей на картинке грозит опасность.

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