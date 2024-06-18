Каждый огородник и запасливый хозяин должен знать, почему картошка зеленеет в земле и как с этим бороться.

Картофель - один из самых популярных овощей, который выращивают и в промышленных масштабах, и на дачных участках. Однако иногда бывает так, что любимый корнеплод зеленеет, причем, или прямо в земле, или уже при хранении. УНИАН разобрался, почему картошка зеленеет и что с этим делать.

Почему зеленеет картошка при хранении или в земле - главная причина

Не только у картофеля, но и у всех культур из семейства пасленовых, в составе есть соланин. Он, в основном, содержится в ягодах и стеблях - в клубнях такого вещества меньше всего. Увеличивается концентрация при попадании на картофель солнечных лучей в большом количестве, и тогда корнеплод становится опасным и для человека, и для животных. То есть, первая причина, почему зеленеет картошка в погребе - неправильное хранение.

Также иногда дачники сталкиваются с другой проблемой - при выкапывании корнеплода оказывается, что он зеленого цвета. Причина, почему картошка зеленеет в земле - неправильное окучивание. По правилам, нужно сформировать как можно большую кучу почвы под каждым кустом, но если земля размывается дождями, развеивается ветрами или разрушается по другим причинам, то солнечным лучам проще "достать" клубни, которые потом позеленеют.

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Можно ли есть картофель с зелеными пятнами

Даже если вы обнаружили "неликвидную" картошку зеленого цвета, то сразу выбрасывать ее не у каждого поднимется рука. Именно в такой ситуации стоит выяснить, можно ли обрезать зеленый картофель, а потом употребить его в пищу.

Бытует мнение, что 20 гр соланина для человека - доза, которая вызовет сильнейшее отравление. Если превысить количество в 10 раз, то исход, скорее всего, будет летальным. Так что, зеленую картошку есть ни в коем случае нельзя.

Что делать с картошкой, которая позеленела

Мы выяснили, что опасное вещество соланин не разрушается при термической обработке, поэтому использовать такой корнеплод в пищу запрещено. Но есть другой вариант, что делать, если картошка позеленела - ее можно использовать в качестве посадочного материала.

На будущем урожае это негативно не отразится, зато такие клубни более устойчивы к различным заболеваниям и вредителям. Опытные садоводы даже утверждают, что у кустов, проросших из зеленых клубней, ростки появляются быстрее, более того, они заметно ярче и крепче, чем у "товарищей" по культуре.

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