Бананы остаются свежими и желтыми на две недели дольше, если их хранить в неожиданном месте.

Покупая бананы люди обычно хотят сохранить их свежими и желтыми подольше, чтобы не спеша смаковать.

Соцсеть TikTok покорил лайфхак, который развеял распространенный миф о хранении этого продукта. Один из топовый британских блогеров Камилла была шокирована этому открытию, ведь оно противоречит тому, что она знала.

"Кажется, я, возможно, жила ложью всю свою жизнь. Мне всегда говорили, что бананы нельзя хранить в холодильнике, потому что они чернеют", - отмечает женщина в своем видео в TikTok.

Видео дня

Дочь Камилы рассказала, что все ее друзья хранят этот продукт в холоде, а в сети есть много видео об этом.

"На прошлой неделе моя дочь сказала мне, что все ее товарищи по университету хранят свои бананы в холодильнике, поэтому я хранила эти бананы в холодильнике целых четыре дня, когда они [созрели]. Обычно они уже были бы полностью черные и покрытые пятнами, поэтому я собираюсь почистить банан, чтобы проверить, правда ли это, можно ли держать банан в холодильнике, чтобы он не почернел", - удивляется блогерша.

Несмотря на ее скепсис, банан после хранения в холодильнике был идеально свежим, а холод продлил его жизнь. Банановая кожура останется желтой, если хранить ее в холодильнике несколько дней. Хотя со временем кожура потемнеет, внутри банан все еще будет твердым и свежим, даже через две недели после покупки.

Однако хранить так стоит только желтые бананы - зеленые не созреют на холоде. При этом лучше держать их подальше от других фруктов, которые производят этилен, что повлияет на спелость и срок годности.

Другие тонкости относительно бананов

Эксперты поделились секретом, как определить хороший банан среди десятков связок на рынке или в магазине.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы едите бананы каждый день. В частности, бананы влияют на артериальное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: