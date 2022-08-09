После сегодняшней "бавовны" на авиабазе врага во временно оккупированном Крыму украинцы в очередной раз доказали, что очень искусны в генерировании мемов о войне.

Взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки во временно оккупированном россиянами Крыму, откуда вражеские самолеты вылетали, чтобы бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, стал едва ли не самой обсуждаемой темой в соцсетях.

УНИАН собрал самые яркие реакции пользователей сети на эту тему.

За развитием событий с восторгом следили едва ли не все.

Включая домашних любимцев, шутят в сети.

Для некоторых этот день стал по-настоящему счастливым из-за атаки бо авиабазе врага.

Особенно это событие порадовало тех, кто поддерживает украинскую армию донатами.

Чиновник Минобороны на условиях анонимности заявил, что эта атака - "только разминка".

Украинцы взялись гадать, что же будет следующей целью украинских защитников.

В этом ключе, безусловно, упоминали Крымский мост.

На эту тему пошутили и в "Укрпочте", показав макет возможной будущей марки, которая будет обречена стать новой легендой. С Крымским мостом, который горит.

"Что, уже пора?", - в шутку написал гендиректор "Укрпочты".

Отдельной темой для шуток стали видео и фото с крымского пляжа, посетители которого стали свидетелями взрывов.

Чем именно атаковали авиабазу - неизвестно. Высокопоставленный украинский военный чиновник заявил, что "использовалось устройство исключительно украинского производства".

На эту тему и взялись фантазировать украинцы. Предполагали, что использовали оружие, предоставленное США.

Шутили и о том, что "бавовна" произошла, потому что "кто-то что-то не то нажал".

Апеллируя к заявлениям в соцсетях, что после взрыва в небе якобы видели какой-то объект, вспоминали и пятого президента Украины.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. В сети отреагировали многочисленными шутками о том, что курение (особенно - в не предназначенных для того местах) убивает.

Будучи вынужденными объяснить, что именно произошло, россияне предстали перед трудным выбором, точно отметили авторы мемов.

Как писал УНИАН, российская пропаганда устроила истерику из-за взрывов в Крыму. А Минобороны Украины потроллило россиян, комментируя "бавовну" в Крыму.

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