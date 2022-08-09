"Это мы еще не начинали": соцсети взорвались мемами о" хлопке " в Крыму / фото соцсети

Взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки во временно оккупированном россиянами Крыму, откуда вражеские самолеты вылетали, чтобы бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, стал едва ли не самой обсуждаемой темой в соцсетях. 

УНИАН собрал самые яркие реакции пользователей сети на эту тему.

За развитием событий с восторгом следили едва ли не все.

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Включая домашних любимцев, шутят в сети.

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Для некоторых этот день стал по-настоящему счастливым из-за атаки бо авиабазе врага.

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Особенно это событие порадовало тех, кто поддерживает украинскую армию донатами. 

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Чиновник Минобороны на условиях анонимности заявил, что эта атака - "только разминка".

Украинцы взялись гадать, что же будет следующей целью украинских защитников.

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В этом ключе, безусловно, упоминали Крымский мост.

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На эту тему пошутили и в "Укрпочте", показав макет возможной будущей марки, которая будет обречена стать новой легендой. С Крымским мостом, который горит.

"Что, уже пора?", - в шутку написал гендиректор "Укрпочты". 

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Отдельной темой для шуток стали видео и фото с крымского пляжа, посетители которого стали свидетелями взрывов.

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Чем именно атаковали авиабазу - неизвестно. Высокопоставленный украинский военный чиновник заявил, что "использовалось устройство исключительно украинского производства".

На эту тему и взялись фантазировать украинцы. Предполагали, что использовали оружие, предоставленное США.

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Шутили и о том, что "бавовна" произошла, потому что "кто-то что-то не то нажал".

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Апеллируя к заявлениям в соцсетях, что после взрыва в небе якобы видели какой-то объект, вспоминали и пятого президента Украины.

фото соцсети

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. В сети отреагировали многочисленными шутками о том, что курение (особенно - в не предназначенных для того местах) убивает. 

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Будучи вынужденными объяснить, что именно произошло, россияне предстали перед трудным выбором, точно отметили авторы мемов.

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Как писал УНИАН, российская пропаганда устроила истерику из-за взрывов в Крыму. А Минобороны Украины потроллило россиян, комментируя "бавовну" в Крыму.

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