Взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки во временно оккупированном россиянами Крыму, откуда вражеские самолеты вылетали, чтобы бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, стал едва ли не самой обсуждаемой темой в соцсетях.
УНИАН собрал самые яркие реакции пользователей сети на эту тему.
За развитием событий с восторгом следили едва ли не все.
Включая домашних любимцев, шутят в сети.
Для некоторых этот день стал по-настоящему счастливым из-за атаки бо авиабазе врага.
Особенно это событие порадовало тех, кто поддерживает украинскую армию донатами.
Чиновник Минобороны на условиях анонимности заявил, что эта атака - "только разминка".
Украинцы взялись гадать, что же будет следующей целью украинских защитников.
В этом ключе, безусловно, упоминали Крымский мост.
На эту тему пошутили и в "Укрпочте", показав макет возможной будущей марки, которая будет обречена стать новой легендой. С Крымским мостом, который горит.
"Что, уже пора?", - в шутку написал гендиректор "Укрпочты".
Отдельной темой для шуток стали видео и фото с крымского пляжа, посетители которого стали свидетелями взрывов.
Чем именно атаковали авиабазу - неизвестно. Высокопоставленный украинский военный чиновник заявил, что "использовалось устройство исключительно украинского производства".
На эту тему и взялись фантазировать украинцы. Предполагали, что использовали оружие, предоставленное США.
Шутили и о том, что "бавовна" произошла, потому что "кто-то что-то не то нажал".
Апеллируя к заявлениям в соцсетях, что после взрыва в небе якобы видели какой-то объект, вспоминали и пятого президента Украины.
В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. В сети отреагировали многочисленными шутками о том, что курение (особенно - в не предназначенных для того местах) убивает.
Будучи вынужденными объяснить, что именно произошло, россияне предстали перед трудным выбором, точно отметили авторы мемов.
Как писал УНИАН, российская пропаганда устроила истерику из-за взрывов в Крыму. А Минобороны Украины потроллило россиян, комментируя "бавовну" в Крыму.