Украинские чиновники говорят, что для атаки "использовалось устройство исключительно украинского производства".

Украинские чиновники не раскрывают тип оружия, использованного при нападении на авиабазу в Крыму, но называют эту атаку только "разминкой".

Как сообщил американский журналист Майкл Вайс, неназванный высокопоставленный чиновник Минобороны Украины, комментируя ему "ошеломляющие удары" по авиабазе российских оккупантов, сказал:

"Это просто разминка".

Эксперт по артиллерии и вооружению в комментарии журналисту заявил, что почти уверен, что были использованы ракеты ATACMS, которые предназначены для уничтожения объектов на расстоянии до 300 километров и о предоставлении которых неоднократно просила Украина.

"Его (эксперта - УНИАН) вердикт: "90% это ATACMS, 10% это крылатые ракеты". Если первое, то это замечательный поворот для США (или другой западной страны), учитывая, что Джейк Салливан (советник Джо Байдена по национальной безопасности - УНИАН) отрицал, что Вашингтон отправит эти боеприпасы в Украину", - отметил Вайс.

Высокопоставленный украинский военный чиновник в комментарии NYT не стал раскрывать тип оружия, использованного при нападении. Он только заявил, что "использовалось устройство исключительно украинского производства".

Взрывы в Крыму 9 августа: что стоит знать

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки.

Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Из-за взрывов начался пожар. Известно, что есть поврежденное имущество, пострадавшие. Оккупанты заявляют и об 1 погибшем.

Оккупационная "власть" заявила, что взяла место взрыва в окружение - в радиусе 5 километров установлены ограждения, место патрулируют силовиков. Это якобы сделали с целью недопущения ранения местных жителей.

Также сообщается, что в Новофедоровке (в 5 километрах от города Саки) начали эвакуировать жителей прилегающих к аэродрому домов.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы случились из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

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