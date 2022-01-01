Осознав свой проигрыш, он резко оперся на спинку стула и полетел наземь.

Поляк Павел Тецлаф попал в курьезную ситуацию на чемпионате мира по быстрым шахматам в Варшаве. Мужчина так разочаровался в поражении, что свалился со стула.

Ролик с участием шахматиста появился в Сети.

Читайте такжеКогда капризничают: "Гринч" приказал детей похищением атрибутов Рождества (видео)Во время одного из матчей Павел уступил сопернику из Армении Тиграну Петросяну. Похоже, поражение для мужа было крайне неожиданным. Осознав свой проигрыш, он резко оперся на спинку стула и полетел наземь. При этом на лице поляка были яркие эмоции.

Соперник подал руку мужчине, но было уже поздно. Падения избежать не удалось.

Видео с мужчиной стало вирусным в соцсетях. Хотя Павел не стал победителем этой партии, но точно заслужил быть звездой Сети.

Как ранее сообщал УНИАН, 38-летнего американца Адама попросили сойти с самолета, совершавший рейс из Форт-Лодердейл в Вашингтон, за то, что он надел женские красные трусики вместо маски для лица.

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