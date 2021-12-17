Мужчину заставили покинуть самолет из-за нарушения масочного режима.

38-летнего американца Адама попросили сойти с самолета, который совершал рейс из Форт-Лодердейл в Вашингтон, за то, что он надел женские красные трусики вместо маски для лица.

Об этом сообщает Fox 4, публикуя кадры инцидента.

Бортпроводники не оценили смелого поступка мужчины. На ролике слышно, как один из бортпроводников говорит: "Вам придется сойти с самолета. Мы не позволим вам путешествовать". Когда Адам попросил назвать причину, ему ответили, что он не соблюдает масочный режим.

Читайте такжеШел без маски: жительница Челябинска избила полицейского, сделавшего замечание ее мужуВ то же время мужчина возмутился и отметил, что согласно правилам карантина, маски должны полностью закрывать рот и нос. По его словам, трусики выполняют эти функции. Однако бортпроводников такие аргументы не убедили.

В то же время другие пассажиры поддержали мужчину. Часть из них в знак протеста ушли из самолета вместе с ним.

Адам объяснил журналистам, его выходка в нижнем белье демонстрирует его позицию относительно "абсурдности" масок.

"Нет ничего более абсурдного, чем носить маску", - сказал мужчина.

Позже оказалось, что мужчину ранее уже снимали с рейса за трусики на лице.

Как сообщал УНИАН, ранее стюардесса уволилась из ирландской авиакомпании RyanAir и разбогатела на продажи своих откровенных фотографий.

Отмечается, что 27-летняя Аманда Соммер Amanda Sommer оставила работу в 2020 году и зарегистрировалась на интернет-платформе, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

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Автор: Марта Гичко