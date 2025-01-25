Для 'умеренной' и 'золотой' элиты: в США откроют роскошный бункер 'судного дня' (фото)

Идея бункера возникла после трагедии, когда клиент SAFE, потратив миллионы на безопасность, погиб из-за общественных беспорядков.

Роскошный бункер "судного дня" Aerie стоимостью 300 миллионов долларов (242 миллиона фунтов стерлингов) обещает стать самым высоким стандартом защиты и роскоши для элиты в случае глобальной катастрофы, пишет Daily Mail.

Бункер будет построен в Вирджинии, США, недалеко от Вашингтона, и станет убежищем для 625 самых богатых людей мира. Несмотря на близость к Белому дому, компания SAFE уверяет, что это место было выбрано исключительно из-за демографического удобства, а не политических опасений.

Aerie станет настоящей крепостью с непревзойденным уровнем комфорта:

Видео дня

крытый бассейн и центры для холодного погружения;

гурманские рестораны, боулинг и даже стена для скалолазания;

апартаменты с мраморным полом и матрасами из пены с памятью;

интерактивные стены и потолки, позволяющие имитировать любое место в мире.

Бункер будет оборудован медицинскими центрами MediShield, где будут применяться технологии искусственного интеллекта для диагностики и лечения. Это включает роботизированную медицинскую помощь и "оздоровительные программы", учитывающие тренды долголетия и молодости.

Членство в бункере делится на четыре уровня, начиная от вариантов для "умеренно успешных" генеральных директоров и заканчивая эксклюзивными "золотыми стандартами", доступными только по приглашению. Стоимость одного места стартует с 20 миллионов долларов.

Идея бункера возникла после трагедии, когда клиент SAFE, потратив миллионы на безопасность, погиб из-за общественных беспорядков. Президент SAFE Аль Корби подчеркивает, что обычные способы защиты больше не удовлетворяют потребности элиты.

На Aerie уже поступили тысячи запросов, а открытие бункера запланировано на 2026 год. Компания также планирует расширение подобных проектов в других штатах США.

По словам экспертов, роскошные бункеры могут стать стандартом будущих домов, учитывая рост глобальных рисков и гражданских беспорядков.

Вас также могут заинтересовать новости: