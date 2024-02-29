Экта Сингвал рассказала об уникальных соединениях корицы.

Корица обладает приятным ароматом и уже давно стала не просто специей. Ее используют не только в кулинарии, но и в медицине.

Издание Indian express пишет, что диетолог группы больниц Ujala Cygnus Экта Сингвал рассказала об уникальных соединениях корицы и ее потенциальных преимуществах для здоровья, а также о питательных сокровищах, скрытых в ароматной коре.

Пищевая ценность корицы

В 100 граммах молотой корицы сдержится:

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калорий - 247 ккал;

углеводов - 80,59 грамм;

клетчатки - 53,1 грамма;

сахара - 2,17 грамма;

белка - 4 грамма;

жиров - 1,24 грамма.

Польза корицы для здоровья

Корица обладает противомикробными и антиоксидантными свойствами, которые могут способствовать поддержке иммунной системы.

Корица улучшает чувствительность к инсулину и может способствовать снижению уровня сахара в крови, что делает ее полезной для людей с диабетом 2 типа.

Высокое содержание клетчатки в корице может помочь пищеварению, способствуя регулярному опорожнению кишечника и облегчая желудочно-кишечный дискомфорт.

Корица может оказывать положительное влияние на здоровье сердца, снижая уровень холестерина и триглицеридов.

Корица содержит соединения с противовоспалительными свойствами, которые потенциально полезны при воспалительных процессах.

Можно ли употреблять корицу диабетикам

Люди, страдающие диабетом, могут употреблять корицу. Она может помочь улучшить чувствительность к инсулину и регулировать уровень сахара в крови.

Полезна ли корица для беременных женщин

Умеренное потребление корицы может быть полезно для беременных женщин. Она не представляет значительного риска и может обладать некоторыми антиоксидантными свойствами.

Побочные эффекты корицы

может вызвать аллергию;

некоторые продукты с корицей могут содержать дополнительный сахар;

чрезмерное потребление может привести к проблемам с пищеварением.

Мифы и факты про корицу

Миф 1: Корица может вылечить диабет.

Факт: Хотя корица может помочь в борьбе с диабетом, она не может вылечить это заболевание.

Миф 2: Корица может предотвратить или вылечить рак.

Факт: Хотя антиоксиданты, содержащиеся в корице, могут принести пользу здоровью, сама по себе она не может предотвратить или вылечить рак.

Ранее УНИАН писал, что употребление корицы оказывает неожиданное влияние на мозг.

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