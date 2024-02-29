Корица обладает приятным ароматом и уже давно стала не просто специей. Ее используют не только в кулинарии, но и в медицине.
Издание Indian express пишет, что диетолог группы больниц Ujala Cygnus Экта Сингвал рассказала об уникальных соединениях корицы и ее потенциальных преимуществах для здоровья, а также о питательных сокровищах, скрытых в ароматной коре.
Пищевая ценность корицы
В 100 граммах молотой корицы сдержится:
- калорий - 247 ккал;
- углеводов - 80,59 грамм;
- клетчатки - 53,1 грамма;
- сахара - 2,17 грамма;
- белка - 4 грамма;
- жиров - 1,24 грамма.
Польза корицы для здоровья
Корица обладает противомикробными и антиоксидантными свойствами, которые могут способствовать поддержке иммунной системы.
Корица улучшает чувствительность к инсулину и может способствовать снижению уровня сахара в крови, что делает ее полезной для людей с диабетом 2 типа.
Высокое содержание клетчатки в корице может помочь пищеварению, способствуя регулярному опорожнению кишечника и облегчая желудочно-кишечный дискомфорт.
Корица может оказывать положительное влияние на здоровье сердца, снижая уровень холестерина и триглицеридов.
Корица содержит соединения с противовоспалительными свойствами, которые потенциально полезны при воспалительных процессах.
Можно ли употреблять корицу диабетикам
Люди, страдающие диабетом, могут употреблять корицу. Она может помочь улучшить чувствительность к инсулину и регулировать уровень сахара в крови.
Полезна ли корица для беременных женщин
Умеренное потребление корицы может быть полезно для беременных женщин. Она не представляет значительного риска и может обладать некоторыми антиоксидантными свойствами.
Побочные эффекты корицы
- может вызвать аллергию;
- некоторые продукты с корицей могут содержать дополнительный сахар;
- чрезмерное потребление может привести к проблемам с пищеварением.
Мифы и факты про корицу
Миф 1: Корица может вылечить диабет.
Факт: Хотя корица может помочь в борьбе с диабетом, она не может вылечить это заболевание.
Миф 2: Корица может предотвратить или вылечить рак.
Факт: Хотя антиоксиданты, содержащиеся в корице, могут принести пользу здоровью, сама по себе она не может предотвратить или вылечить рак.
Ранее УНИАН писал, что употребление корицы оказывает неожиданное влияние на мозг.