По этому рецепту филе будет всегда сочным.

Многие люди любят куриную грудку за ее вкус и пользу для здоровья. Однако результат не всегда радует. Эту часть курицы очень легко пересушить и тогда есть ее довольно сомнительное удовольствие.

Популярный в TikTok повар поделился, как приготовить "самые сочные куриные грудки". По его словам, их очень легко сделать, и они практически "истекают соком". Сам рецепт приготовления прост и не требует сложных ингредиентов. Вам понадобятся:

куриная грудка - 3 шт.

разрыхлитель - 0,5 ч.л.;

орегано - 1 ч.л.;

сушеный чеснок 1 ч.л.;

копченая паприка - 1 ч.л.;

йогурт - 2 ст.л;

сок половины лимона;

соль и перец.

Для начала приправьте куриные грудки и замаринуйте их. Сода в составе разрыхлителя поможет немного смягчить волокна курицы.

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Дайте мясу нагреться до комнатной температуры и готовьте его в сковородке на среднем огне под крышкой 3,5 минуты. Затем переверните и готовьте еще 7 минут. Перед подачей оставьте курицу отдохнуть на 5 минут.

Один из комментаторов советовал попробовать приготовить это мясо во фритюрнице, чтобы получить идеальный результат с еще меньшими усилиями. Значительную роль, по словам пользователей, играет маринад с использованием соды и лимона. Начало приготовления, когда мясо уже нагрелось также влияет на процесс.

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