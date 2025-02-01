Директор по персоналу считает, что в некоторых случаях "белая ложь" может сработать в пользу кандидата.

Многие кандидаты лгут в резюме и на собеседованиях, чтобы получить желанную работу. Может показаться, что это плохая тактика, которая приведет к провалу, но эксперты уверенны, что иногда правду надо "приукрашать", пишет Forbes.

Существует не менее 15 видов лжи, некоторые из которых, используются во благо. Директор по персоналу компании EduBirdie Эвери Морган рассказала, что в некоторых случаях "белая ложь" может сработать в пользу кандидата. Она объяснила, когда нужно врать на собеседовании, чтобы получить работу.

Мнение о бывшем начальнике

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Морган заверила, что даже если ваш бывший начальник был ужасным, об этом не стоит говорить на собеседовании. Даже если это причина ухода с прошлой работы, лучше не упоминать это.

Эксперт считает, что в таком случае стоит сказать что-то вроде: "Я ищу больше возможностей для роста". Она подчеркнула, что работодатели ищут позитив, а не драму.

Недостаток востребованности

Даже если вы отчаянно нуждаетесь в работе, об этом нельзя говорить на собеседовании, считает Морган. Она советует сказать, что сейчас вы изучаете несколько предложений, но именно эта вакансия интересует вас больше всего, даже если это не так. Тем не менее не следует слишком "набивать себе цену", чтобы не отпугнуть работодателя.

Предпринимательские амбиции

Если новая работа является лишь ступенькой на пути к созданию собственного дела, Морган советует держать это в тайне. Потенциальный сотрудник, который собирается открыть свой бизнес, вероятнее всего, отпугнет работодателя. Эксперт объяснила, что из-за этого появится опасение, что будущий сотрудник покинет компанию вскоре после того, как добьется своей цели.

Соответствие вакансии

Морган поделилась, что часто работодатели указывают огромные списки требований к кандидатам в своих вакансиях. Тем не менее они не надеются на то, что их будущий сотрудник будет соответствовать всем требованиям.

"Читайте между строк, сосредоточьтесь на самых важных навыках, которые они ищут, но не лгите о них, и покажите уверенность в своей способности учиться и развиваться", - сказала эксперт.

Вместо того, чтобы просто заявлять о том, что у вас нет определенных навыков, стоит говорить, что вы способны быстро научиться им, рекомендует Морган. Лучше всего сказать, что вы уже выполняли похожую работу.

Другие советы для успешного собеседования

Ранее в Forbes рассказали, что лучше сказать на собеседовании с работодателем. Эксперты выделили вопрос номер один в 2025 году.

Кроме того, гендиректор компании Ranpak Омар Асали дал ценный совет для успешного собеседования. Он назвал качество, которое для него важнее всего у кандидатов.

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