Не знал, что делать: мужчина рассказал о странной проверке кандидатов на собеседовании

В конце собеседования мужчину попросили сделать то, что никак не связано с работой.

Поиск работы является не самой простой задачей. Иногда на собеседованиях кандидатов просят ответить на странные вопросы или выполнить необычные задания.

Пользователь под ником SoretoeMcGoo рассказал на форуме Reddit свою историю нестандартного собеседования, которое запомнилось ему надолго, пишет Unilad.

Он поделился, что подал заявку на работу в крупную британскую компанию, которая работает в энергетическом секторе. Первым этапом стало телефонное собеседование, после чего его пригласили в отель.

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"Следующий этап представлял собой тест на профпригодность. Нас было около 30 человек в большом конференц-зале, около 20 были отправлены домой, а оставшимся 10 было предложено остаться и пройти личное собеседование в номере отеля", - написал пользователь.

По его словам, сперва все шло довольно хорошо. Тем не менее он обратил внимание на то, что весь процесс собеседования снимали на камеру.

"В самом конце собеседования парень попросил меня спеть песню. Я ответил: "Что?" И он сказал - да, просто спой все, что приходит в голову", - добавил пользователь.

Он отметил, что сперва не знал, как поступить, но затем наотрез отказался петь, хотя собеседник настаивал на этом. В итоге его поблагодарили за выделенное время, но сообщили, что он не получил работу.

"Этот парень рассказал мне, что его босс настаивал на том, чтобы все, кто отказываются петь в конце, не могли быть наняты, независимо от того, насколько хорошо они прошли собеседование", - объяснил он.

Пользователь подчеркнул, что тогда ему было всего 19 лет. Он долго жалел о том, что не спел песню, но сейчас считает, что поступил правильно.

Советы для успешного собеседования

Ранее в издании Forbes рассказали, как отвечать на вопрос о понимании работы с искусственным интеллектом. Отмечается, что в наше время работодатели часто задают этот вопрос на собеседовании.

Кроме того, американка Кэтрин Локхарт поделилась, что спрашивать на собеседовании у работодателя. Есть вопрос, который якобы дает понять интервьюеру, что вы серьезно настроены работать и превосходить его ожидания.

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