Генеральный директор компании Ranpak заявил, что ему не хочется нанимать слишком красноречивых людей.

Часто кандидаты на работу пытаются разрекламировать себя работодателю на собеседовании и говорить как можно красноречивее. Тем не менее такая тактика может значительно снизить шансы получить желанную работу.

Генеральный директор компании Ranpak, которая занимается производством экологичной упаковки, Омар Асали рассказал, какое качество у кандидатов для него важнее всего, сообщает CNBC.

Он поделился, что не любит нанимать слишком красноречивых людей. По его словам, такие кандидаты часто больше заботятся о себе, чем о своей компании.

Видео дня

"Всегда нужно быть осторожным с людьми, которые очень красноречивы и склонны к саморекламе", - объяснил Асали.

Гендиректор Ranpak подчеркнул, что нанимает людей не за их навыки презентации. Для него гораздо важнее то, насколько эффективно они могут выполнять определенные задачи.

Кроме того, Асали довольно тщательно подходит к проверке кандидатов на работу. Он рассказал, что нанимает людей только после того, как обсудит с ними как рабочие, так и нерабочие темы.

"Я не тот человек, который будет набирать людей, потому что я сделал один, два или три раунда собеседования. Мы будем обедать, мы будем говорить о социальных вещах - действительно постараюсь понять этих людей и их прошлое, прежде чем я приведу их в компанию", - заявил Асали.

Во время собеседований гендиректор Ranpak часто просит кандидатов назвать 10 слов, которые сразу приходят на ум и описывают их. Он считает, что так можно легко узнать многое об аспектах профессиональной и социальной деятельности человека.

"Чем честнее они казались, чем искреннее они казались - тем больше мне нравился разговор. Вы бы удивились, узнав, что люди, которых я нанимал, были довольно открытыми и уязвимыми в отношении вещей о себе", - добавил Асали.

Другие советы для успешного собеседования

Ранее экс-руководитель Google Дженни Вуд рассказала, как получить работу мечты. Она назвала два "зеленых флага" в резюме, которые увеличат шансы кандидата получить желанную должность.

Кроме того, американка назвала "выигрышный" вопрос, который нужно задавать на собеседовании у работодателя. Есть вопрос, который якобы дает понять интервьюеру, что вы серьезно настроены работать и превосходить его ожидания, узнали журналисты.

Вас также могут заинтересовать новости: