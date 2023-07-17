Как понять, что произошел солнечный или тепловой удар и как оказать первую помощь себе и другим.

В жару поймать солнечный и тепловой удар несложно - достаточно перегреться на улице или в помещении. В чем отличие солнечного удара от теплового, чем они опасны и как их распознать, а также как помочь себе, другому взрослому или ребенку, чтобы избежать нехороших последствий - рассказываем в материале.

Солнечный и тепловой удар - разница

Многие путают тепловой и солнечный удар, но разница между ними есть. Общее лишь одно - они одинаково опасны для здоровья.

Что такое тепловой удар

Видео дня

Тепловой удар можно "поймать" как на улице, так и в помещении при повышенной температуре - например, в лифте, бане, непроветриваемой комнате, закрытой машине в жару, городском транспорте.

Происходит тепловой удар потому, что у человека нарушается теплообмен - то есть, организм получает много тепла, а отдает мало. Перегреться можно также из-за обезвоживания организма, плотной синтетической одежды, употребления алкоголя, приема некоторых лекарств, которые ухудшают терморегуляцию организма (например, антидепрессанты).

Что такое солнечный удар

Солнечный удар - это разновидность теплового удара. Солнечный удар получают из-за перегрева головы под ультрафиолетовыми лучами солнца, например, после длительного пребывания на улице без головного убора.

Важно вовремя распознать эти состояния, так как несвоевременное оказание помощи при солнечном или тепловом ударе может иметь летальный исход.

Тепловой удар - симптомы

Симптомы теплового удара проявляются постепенно - по мере перегрева организма. Тепловой удар бывает трех степеней тяжести:

легкая - для нее характерны головная боль, головокружение, тошнота, учащенный пульс, появляется одышка, кожа становится влажной;

- для нее характерны головная боль, головокружение, тошнота, учащенный пульс, появляется одышка, кожа становится влажной; средняя - головная боль нарастает, появляется тошнота и рвота, покраснение кожи, температура повышается до 40°C, учащается дыхание и пульс; может появиться спутанность сознания, предобморочное состояние или кратковременная потеря сознания;

- головная боль нарастает, появляется тошнота и рвота, покраснение кожи, температура повышается до 40°C, учащается дыхание и пульс; может появиться спутанность сознания, предобморочное состояние или кратковременная потеря сознания; тяжёлая форма - потеря сознания, состояние, подобное коме, появление судорог; могут появляться галлюцинации, спутанность речи; кожа становится сухая и горячая, температура доходит до 42°C, пульс слабый и частый, дыхание - учащенное и прерывистое дыхание, возможна кратковременная остановка дыхания.

При сильном перегреве может случиться летальный исход.

Солнечный удар - симптомы

Солнечный удар очень коварен - он проявляется не сразу, а спустя 6-10 часов, а его симптомы можно спутать с переутомлением или легкой простудой. Солнечный удар также бывает трех степеней тяжести:

легкая - проявляется тошнотой, головной болью, слабостью, повышается пульс и нарушается дыхательный ритм;

- проявляется тошнотой, головной болью, слабостью, повышается пульс и нарушается дыхательный ритм; средняя - повышение температуры тела до 39°С, координация движений нарушается, может начаться кровотечение из носа и возникнуть полуобморочное состояние;

- повышение температуры тела до 39°С, координация движений нарушается, может начаться кровотечение из носа и возникнуть полуобморочное состояние; тяжелая - температура тела повышается до 40–41°С, бледнеет кожа, человек может потерять сознание или же начинаются бред и галлюцинации.

Последствия такого удара могут быть серьезными, вплоть до остановки сердца, в тяжелых случаях наступает кома.

Сoлнeчный и тeплoвoй удap у peбeнкa - симптомы

У детей признаки перегрева практически такие же, что и у взрослых. Как правило, дети начинают капризничать, становятся вялыми, отказываются от еды, у них часто случаются кровотечения из носа (чаще, чем у взрослых).

Опасность заключается в том, что организм ребенка переносит перегрев сложнее, а симптомы развиваются в течение 15 минут. Особенно подвержены перегреву дети до года - у них еще не сформирована система теплорегуляции организма. При появлении первых признаков теплового или солнечного удара у ребенка следует немедля обратиться к врачу.

Тепловой и солнечный удар - что делать

При солнечном или тепловом ударе нужно вызывать врача. До его приезда нужно сделать следующее:

переместить пострадавшего в тень, прохладное помещение, а если он в помещении, то открыть окна и двери, чтобы был приток свежего воздуха;

уложить на спину, под голову и ноги положить валики (можно из одежды), голову повернуть набок, чтобы в случае рвоты человек не захлебнулся;

снять тесную и лишнюю одежду;

положить на затылок, шею и лоб мокрые прохладные компрессы - но не ледяные; можно опрыскать пострадавшего водой комнатной температуры;

давать пить минеральную или слегка посоленную воду, слабый чай - часто, но маленькими порциями;

если состояние полуобморочное - дать вдохнуть пары нашатырного спирта, пощипать за мочки уха.

Обгopeвшиe учacтки кoжи нужнo cмaзaть средством с пантенолом или положить пpoxлaдные кoмпpeccы. Пузыри на коже трогать нельзя - можно занести инфекцию.

Что нельзя делать:

устраивать резкий перепад температур - обливать холодной водой, делать ледяные компрессы, помещать под кондиционер и т.п.;

давать алкоголь и напитки с кофеином;

ждать, что тяжелые симптомы пройдут самостоятельно - при признаках второй степени тяжести сразу вызывайте скорую.

Если солнечный или тепловой удар случился у вас, также нужно сразу же зайти в прохладное помещение или открыть в нем окна и двери, снять тесную и лишнюю одежду, пить больше воды, прилечь на бок и держать под рукой нашатырный спирт. Если состояние ухудшается - вызывайте скорую, не пытайтесь сами дойти до врача.

Как вести себя в жару, чтобы не получить перегрев

Несколько простых правил уберегут от теплового и солнечного удара:

пейте как можно больше - прохладную воду, лучше минеральную;

не находитесь долго под солнцем;

носите головной убор и светлую одежду из натуральных тканей;

умывайтесь периодически или принимайте прохладный душ;

ограничьте физические нагрузки и занятия спортом с 12:00 до 16:00;

питайтесь легко.

В особо жаркие дни старайтесь не выходить на улицу в полдень, с детьми можно гулять только утром - до 11:00 или вечером после 16:00.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя есть и пить в жару и почему.

Вас также могут заинтересовать новости: