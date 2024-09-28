Ученые полагают, что уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, влияет на переработку организмом метаболитов, связанных с улучшением настроения.

Несмотря на то, что уксус обладает сильным кислым вкусом, все больше людей добавляют его в свой рацион по медицинским показаниям. Как пишет Healthdigest, яблочный уксус содержит полифенолы, которые помогают организму противостоять окислительному стрессу. Однако уксус может влиять и на психологическое здоровье людей, в частности, повышать настроение. Так, согласно исследованию 2024 года, опубликованному в журнале Nutrients, добавление небольшого количества красного винного уксуса при первом приеме пищи может помочь справиться с депрессией.

В исследовании взрослые с избыточным весом принимали добавку яблочного уксуса один раз в день или выпивали две столовые ложки красного винного уксуса (разведенного в воде) два раза в день во время первых приемов пищи. Через четыре недели группа, принимавшая красный винный уксус, показала улучшение на 42 % по одному из двух опросников на депрессию. Исследователи полагают, что уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, влияет на переработку организмом метаболитов, связанных с улучшением настроения.

При этом употребление двух столовых ложек красного винного уксуса в день обеспечивает вас 3 граммами уксусной кислоты, в то время как таблетки яблочного уксуса дают всего 22,5 миллиграмма уксусной кислоты.

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В то же время исследование было ограничено тем, что в нем приняли участие всего 28 человек. Исследование также не выявило существенных различий между группами уксуса по другому показателю депрессии. Люди, участвовавшие в исследовании, имели только легкую или умеренную степень депрессии, поэтому исследователи считают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы проверить влияние уксуса на людей с клинической депрессией.

Польза для здоровья различных видов уксуса

Согласно статье, опубликованной в журнале Antioxidants в 2019 году, бальзамический уксус (который делают из винограда) обладает наибольшей антиоксидантной силой по сравнению с красным винным уксусом и яблочным уксусом. В бальзамическом уксусе также содержится наибольшее количество полифенолов, таких как галловая и протокатехуновая кислоты, которые способствуют повышению антиоксидантной способности.

Полифенолы, содержащиеся в уксусе, могут снижать уровень холестерина, ограничивая способность организма окислять холестерин ЛПНП, говорится в обзоре 2022 года. Биоактивные соединения уксуса также могут уменьшать воспаление и улучшать состояние артерий. Добавление в рацион большего количества уксуса может также снизить систолическое артериальное давление.

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