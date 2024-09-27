Из-за грязных наволочек могут возникнуть проблемы с кожей, предупредил эксперт.

Для собственного комфорта очень важно держать постельное белье в чистоте, ведь это не только способствует хорошему сну, но и предотвращает накопление вредных бактерий. Однако люди часто интересуются тем, как часто нужно менять именно наволочки. Генеральный директор одной из медицинских клиник Сэм Синкир рассказал для Mirror, что наволочки намного грязнее, чем мы думаем, ведь там накапливается отмершая кожа, пот, кожное сало и даже пылевые клещи.

"Это, в свою очередь, может закупоривать и воспалять волосяные фолликулы на нашем лице, которые затем выпячиваются наружу, когда организм пытается исцелиться", - объясняет эксперт.

Чтобы избежать таких последствий, Сэм советует менять наволочки каждую неделю, а если у вас жирная кожа, то подумайте об их смене каждые четыре дня.

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Синкир также объяснил причины появления надоедливых прыщей на коже.

"Причиной их появления является окружающая среда. Пятна могут быть вызваны целым рядом факторов, но нет сомнений, что окружающая среда может играть важную роль в возникновении высыпаний", - подчеркнул эксперт.

Также специалисты по постельному белью рассказали для Mirror, как часто нужно стирать постельное белье. По их словам, менять постель можно раз в неделю, чтобы не создавалось накопление бактерий, микробов и грязи.

"Каждую ночь мы теряем много жидкости и жира из-за потоотделения и дыхания. Мы сбрасываем отмершие клетки кожи, а грязь стирается с нашего тела, когда мы крутимся и возвращаемся. Она может накапливаться в течение недели, делая ваше постельное белье грязным и вонючим. Это может привлекать бактерии и грибки, которые могут вызывать различные заболевания кожи и здоровья", - отметили эксперты.

Другие советы экспертов

Ранее эксперт Джейми Джонс рассказал, как избавиться от плесени в доме. По его словам, для этого хорошим вариантом могут стать комнатные растения. Он отметил, что эти растения могут действовать как очистители воздуха, ведь они естественным образом поглощают влагу в воздухе через листья, что создает среду, которая является менее благоприятной для роста плесени.

Также эксперт по стирке рассказала, что сделать, чтобы полотенца были мягкими. По ее словам, для этого можно использовать белый уксус.

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