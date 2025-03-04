Важно соблюдать два ключевых правила, и тогда орхидея порадует вас долгим цветением.

Орхидеи - очень красивые комнатные растения, но их может быть сложно заставить цвести.

Как пишет Express, орхидея может цвести несколько месяцев подряд, но довести ее до этой стадии может быть сложно. С приближением весны орхидеи выйдут из периода покоя и снова потребуют регулярного ухода.

Садовод Дэвид Деньер из Eflorist говорит, что два самых важных фактора - это правильное место и правильный полив.

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По словам эксперта, орхидеи любят яркий, непрямой свет, поэтому идеальным вариантом будет размещение их возле окна, где свет не слишком резкий. С приходом весны важно размещать орхидею не под прямыми солнечными лучами, так как их листья могут обгореть.

Что касается температуры, орхидеи любят немного охлаждаться ночью, поэтому не бойтесь, если температура упадет.

"Хорошее практическое правило - ночью должно быть на 10–15 °C прохладнее, чем днем", - советует Деньер.

Флорист также рекомендует поставить орхидею недалеко от увлажнителя воздуха, если у вас он есть. Или можно слегка опрыскивать листья, чтобы растение оставалось влажным. Также можно поместить горшок с цветком на поддон, наполненный водой и галькой.

Деньер говорит, что люди часто "переливают" орхидею.

"Орхидеи любят высыхать между поливами, поэтому дайте почве высохнуть, прежде чем поливать их снова - идеально раз в неделю или через неделю, в зависимости от сорта", - посоветовал он.

Напомним, ранее садовод рассказала, почему орхидея не цветет и как это исправить.

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