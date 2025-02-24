Орхидея будет цвести год за годом, если поместить ее в это неожиданное место.

Орхидея будет цвести каждый год и для этого совершенно необязательно постоянно держать ее в доме. Ландшафтный и садовый дизайнер Сари Лампинен говорит, что орхидеи прекрасно себя чувствуют на открытом воздухе даже в европейском климате.

Как пишет express, конечно же зимой орхидея должна быть в тепле, но на лето ее спокойно можно выносить в сад и оставлять там даже на ночь. Этот необычный способ побудит ее цвести снова и снова, говорит садовод.

"Им пойдет на пользу влажность воздуха, небольшие изменения температуры и естественные циклы дня и ночи", - говорит Сари.

Видео дня

Для достижения наилучших результатов орхидеи лучше всего держать в подвесных корзинах на улице в теплую погоду.

Просто поместите орхидеи вместе с горшками в подвесное кашпо. Это защитит цветок от вредителей, например, от улиток.

Но это не единственное, что следует учитывать. Также важно разместить подвесную корзину в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Еще один важный элемент - защита орхидеи от сильного дождя, поэтому лучшим местом для подвесного кашпо будет место под навесом.

Лучше всего выносить орхидеи в сад в июне, а затем, в зависимости от погоды, орхидеи нужно будет вернуть в помещение, когда температура понизится в конце августа или начале сентября.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что сделать, чтобы цвел спатифиллум зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: