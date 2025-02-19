Вам понадобятся только вода и банановая кожура.

Люди любят украшать свой дом орхидеями, поскольку эти растения имеют изысканный вид и добавляют элегантности интерьеру. Кроме того, за ними довольно просто ухаживать.

В домашних условиях орхидеям не хватает полезных веществ, которые в природе они получают из дождевой воды и органических остатков, поэтому иногда их подпитка становится просто необходимой. В TikTok-блоге kivakriti испытали простой трюк с банановой кожурой.

Автор видео предлагает порезать кожуру кусочками и замочить в теплой воде на несколько часов или больше. Теперь воду из-под бананов можно использовать для подкормки растений. В комментариях отмечается, что владелец орхидеи делает это раз в месяц, во время цветения.

Видео дня

Как известно, воду из банановой кожуры используют как натуральное удобрение для орхидей, поскольку она содержит много полезных веществ:

калий способствует укреплению корневой системы и стимулирует цветение;

фосфор помогает в формировании бутонов и поддерживает рост растения;

кальций и магний улучшают общее состояние листьев и корней.

Другие советы по уходу за растениями

Ранее эксперт назвал признаки того, что вашему спатифиллуму необходима помощь. Он также дал ряд полезных советов для ухода за этим популярным растением.

А знаток орхидей Николь Денанна рассказывала, как найти лучшее место для этих растений в доме или квартире.

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