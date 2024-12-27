По словам экспертов, при правильном уходе некоторые орхидеи могут прожить до 15 лет.

Орхидеи являются элегантными и изящными цветами, однако особенности растения делают уход за ними особенно сложным. Даже после нескольких месяцев постоянного цветения цветы могут начать увядать и опадать, однако это не означает, что растение не зацветет еще раз. В то же время эксперты считают, что для этого важно знать, где именно хранить цветы, пишет GBNews.

В частности в Королевском садоводческом обществе (RHS, Великобритания) отмечают, что "некоторые орхидеи трудно заставить цвести более одного раза, особенно если вы выращиваете их дома".

"Но есть один простой трюк, который очень помогает: убедитесь, что ночная температура ниже дневной. Это не займет много времени, но снижение температуры на 5 °C, обычно осенью, часто приводит к тому, что растения начинают цвести. Перемещение их в другую комнату в доме может быть все, что им нужно, но это имеет огромное значение для большинства орхидей, которые мы выращиваем в домашних условиях", - подчеркивают специалисты RHS.

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Как обрезать орхидеи

Эксперты Orchidbliss рассказывают, что после того, как цветы отцвели, нужно обрезать стебель орхидеи и ждать, пока появится новый цветочный колос.

"Это идеальное время для обрезки стебля орхидеи, чтобы позволить ей регенерировать и подготовиться к повторному цветению", - добавляют они.

Известно, что в магазинах обычно продаются такие виды орхидей, как фаленопсис, пафиопедилум и ванда. В таких сортах следует удалять только цветонос, а не всю луковицу.

"Если вы видите выпуклость на стебле, это псевдобульба, и ее не нужно срезать. Если из стебля растут листья, не срезайте их", - подчеркивают в Orchidbliss.

Также если колос отмирает и имеет коричневый вид, обрежьте стебель у основания растения стерильными ножницами.

"Хотя поникшие листья часто воспринимается как признак обезвоживания, оно также может свидетельствовать о чрезмерном поливе. Чрезмерный полив приводит к загниванию корней растения и препятствует стеблям передавать столь необходимую жидкость листьям. Если цветы вокруг нижней части растения начинают проявлять признаки увядания, их удаление может стимулировать новый рост. При правильном уходе некоторые орхидеи могут прожить до 15 лет, цветущие каждые несколько месяцев", - объяснили в GBNews.

Другие советы по уходу за орхидеями

Ранее пользовательница сети Кэтрин Стоун раскрыла секрет ухода за орхидеями. По ее словам, свой цветок она держит в гостиной, ведь в этой комнате больше непрямого света.

Также стало известно, можно ли класть лед в горшок орхидеи. В основном эксперты по садоводству рекомендуют этого не делать, однако личный опыт многих людей говорит о другом.

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