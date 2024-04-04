В частности, фальшивым людям часто не хватает эмпатии.

Жизнь – вещь непростая, особенно когда тебя окружают люди, которые на самом деле являются не такими, какими притворяются. Они только кажутся милыми и дружелюбными, а в реальности могут быть настоящими манипуляторами.

Как пишет Hackspirit, есть 8 манипулятивных вещей, которые делают фальшивые люди. При этом отмечается, что настоящие и искренние люди так никогда не поступают.

1. Чрезмерно используют лесть

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Кто не любит, когда его хвалят или делают комплименты? Но когда это используется чрезмерно и кажется неискренним, то может быть инструментом для манипуляции.

Фальшивые люди часто прибегают к чрезмерному использованию комплиментов. Они знают, что это быстрый и легкий способ завоевать ваше расположение. Они будут хвалить вашу работу, вашу внешность, ваши идеи, даже когда это не кажется необходимым.

2. Всегда выставляют себя жертвой

Что бы ни случилось, фальшивые люди всегда говорят, что они – пострадавшая сторона. У каждого бывают трудные дни, но искренние люди признают свои ошибки и свою роль в ситуации. Они не разыгрывают карту жертвы, чтобы получить симпатию или манипулировать другими.

3. Не последовательны в своих действиях

Вы замечали, что кто-то в один день очень приветлив, а в другой – отстранен? Обещал вам помочь с трудным проектом, но впоследствии будто забыл об этом?

Настоящие люди последовательны. Они имеют в виду то, что говорят, и придерживаются своих обещаний. Они никогда не меняют свое поведение в зависимости от ситуации или чтобы манипулировать другими.

4. Много сплетничают

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Personality and Social Psychology, люди, которые сплетничают, как правило, имеют высокий уровень агрессии и тревоги.

Склонность к сплетням – распространенная черта фальшивых людей. Они любят драму и используют ее для манипулирования мнением других. Такие люди могут даже использовать конфиденциальную информацию против вас, если это послужит их целям.

5. Всегда пытаются превзойти вас

Вы когда-нибудь замечали, что делились какой-то историей или достижением, а кто-то немедленно начинал говорить о своей собственной, часто более впечатляющей истории? Это классический ход и распространенная черта среди манипулятивных людей. Фальшивые люди часто испытывают потребность казаться лучше или успешнее.

6. Им не хватает эмпатии

Эмпатия – это способность понимать чувства других и разделять их. Это важный аспект любых настоящих отношений. Но фальшивые люди часто лишены этой черты. Они не могут по-настоящему сопереживать другим, потому что слишком сосредоточены на собственных потребностях и желаниях.

Они могут притворяться обеспокоенными или сочувствующими, когда им это удобно, но обычно это средство достижения цели, а не искреннее сочувствие. Отсутствие эмпатии может проявляться разными способами – от преуменьшения ваших проблем до отсутствия рядом с вами в трудное время и до полного игнорирования ваших чувств.

7. Редко говорят все прямо

Вы когда-нибудь замечали, как некоторые люди постоянно ходят вокруг да около, никогда не говоря, что имеют в виду? Это классическая черта фальшивых людей.

Они часто избегают прямолинейности, используя вместо этого расплывчатую или двусмысленную речь. Они делают это, чтобы манипулировать ситуацией, избежать ответственности или сохранить определенный имидж.

8. Бывают рядом только когда все хорошо

Некоторые люди находятся рядом только в хорошие времена, другие же поддержат и в трудные. Первое – классический признак фальшивых людей.

Они рядом, когда дела идут хорошо. Но когда ситуация становится сложной, они будто сквозь землю провалились. Им не интересно разделять с вами это бремя и помогать пройти сквозь сложности.

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