Манипуляторы - это хитрые психологи, которые играют на эмоциях других. Часто они используют свои "фирменные" фразы.

Не редкость, когда к психологу за помощью обращаются люди, которым не повезло стать жертвой "манипулятора". Это своеобразный хищник в обществе, который питается негативными эмоциями других, играет на их эмоциях, преднамеренно вызывает чувство вины.

И хорошо, если вы выдержали такие "удары": один-два раза в жизни встретили на своем жизненном пути подобного человека и уже забыли об этом "приключении". Однако некоторые с такими хищниками живут. Манипулятором может оказаться мама, папа, кто-то другой из родных, любимый человек, близкий друг и так далее. Эти 10 фраз помогут раскрыть, кто есть кем, утверждает портал HackSpirit.

Главные "шаблонные" фразы, которые использует человек-манипулятор:

1. Это была не моя идея! "Великолепная" якорная фраза, которую манипулятор использует, если попадает в неудобное положение. Обвинить в нем других именно таким образом - одна из самых любимых схем людей-манипуляторов.

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2. Я лишь пытался помочь. Помните, манипуляторы хорошие интуитивные психологи. Они очень легко входит в образ такого себе "хорошего друга", который не хотел своими поступками привести к чему-то плохому. Когда ситуация развивается не по плану, они играют роль "жертвы". Они никогда не бывают "крайними" в чем-то.

3. Я же говорил, что так будет. Еще один "конек", который использует манипулятор. Сначала он тебя в чем-то поддержит, и потом, если твоя идея закончится не так, как ожидалось, готовься услышать от него подобную фразу.

4. Я был вынужден это сделать. Также довольно популярная фраза среди манипуляторов. Они не хотят брать на себя ответственность, поэтому придумают что угодно для оправдания. Помни, когда они что-то делали, им к виску вряд ли приставляли пистолета. Так что не ведись на эти рассказы и не бери чужую вину на себя.

5. Я думал, это то, что тебе нужно. Превращать свои потребности и желания в твои - отличное средство контроля в арсенале методов манипулятора. На первом месте всегда идут их желания, но напрямую они их не выражают, поэтому это трудно сразу понять.

6. Неужели это такая проблема? Преуменьшать значимость своих плохих поступков или каких-то требований к тебе манипуляторы могут подобной фразой. "Я только хочу знать и понимать, что ты делаешь и с кем ты. Я же за тебя волнуюсь. Неужели это такая проблема?", - может сказать он. Но это поведение "волка в овечьей шкуре".

7. Вау, ты замечаешь только то, что я делаю неправильно. Часто, если разоблачаешь манипуляции таких людей, они становятся "в оборону" и акцентируют на том, что их хороших поступков ты не замечаешь.

8. Ты должен был сделать это сам, если тебе что-то не нравится. Возможно, подобное вы уже слышали. Это еще одна защитная фраза, которую используют в играх с вашими "эмоциями" манипуляторы.

9. Мне нравится, что ты понимаешь свою вину. Мастера манипуляций эксперты в том, как заставить чувствовать себя еще хуже, когда на душе и так "тяжело". Может показаться, что они снисходительно "прощают" вас в случае какого-то конфликта, но на самом деле, это способ вызвать у вас еще большее чувство вины.

10. Ты прекрасно понимаешь, что это не моя "сильная" сторона. Этим также удобно оправдать какие-то свои негативные действия или нежелание что-то делать. К примеру, подобным образом манипуляторы могут легко "делегировать" вам все домашние дела. Нужно резать лук? "Но это не моя сильная сторона", - скажет манипулятор. Поэтому "плачь с ножом" лучше ты, а он поищет для себя более удобные занятия.

Заметим, что упомянутый арсенал фраз является общим описанием характерного поведения манипуляторов. Какая-то разовая ситуация может ни о чем не сигнализировать, но если человек регулярно давит на вас такими оправданиями и методами, это повод задуматься, не манипулируют ли вами.

Какими фразами манипулятор завоевывает доверие

Недавно психологи также обратили внимания на 10 распространенных фраз и вариантов поведения манипулятора, когда он пытается завоевать твое доверие.

Эта тактика включает в себя не только лесть, комплименты и обмен секретами. Как еще такие люди заставляют себе доверять - читай в материале.

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