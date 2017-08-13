Фотограф незаметно посадил квадрокоптер на авианосец ВМФ Британии (видео)

В Великобритании шотландский фотограф-любитель снимал новый авианосец Queen Elizabeth ВМФ Великобритании с помощью квадрокоптера, который случайно приземлился на корабль, пишет BBC.

Сообщается, что во время съемок был сильный ветер, который отнес квадрокоптер и он в автоматическом режиме сел на палубу корабля.

Когда же ветер утих, квдрокоптер взлетел и остался незамеченным. Впрочем, фотограф понял, что нарушил закон и рассказал об этом полицейским.

Видео фотограф разместил на своей странице в Facebook.