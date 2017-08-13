Фотограф незаметно посадил квадрокоптер на авианосец ВМФ Британии (видео)
04:50, 13 августа 2017Курьёзы
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После этого фотограф все же рассказал о происшествии полицейским.
Квадрокоптер случайно приземлился на корабль / скриншот
В Великобритании шотландский фотограф-любитель снимал новый авианосец Queen Elizabeth ВМФ Великобритании с помощью квадрокоптера, который случайно приземлился на корабль, пишет BBC.
Сообщается, что во время съемок был сильный ветер, который отнес квадрокоптер и он в автоматическом режиме сел на палубу корабля.
Когда же ветер утих, квдрокоптер взлетел и остался незамеченным. Впрочем, фотограф понял, что нарушил закон и рассказал об этом полицейским.
Видео фотограф разместил на своей странице в Facebook.
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