В Берлине стриптизерши избили каблуками пенсионера, прорвавшегося в клуб с перцовым баллончиком

В ночь с 3 на 4 мая полиция была вынуждена вмешаться в инцидент в одном из стриптиз-клубов в берлинском районе Кройцберг. Как сообщает издание Berliner Morgenpost, 64-летний мужчина, который имел запрет от полиции на посещение данного помещения, все равно пытался получить в него доступ. Он позвонил в дверь, но после того, как сотрудницы заведения открыли заслонку, мужчина распылил перцовый спрей и прорвался в помещение.

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Впрочем, работницы заведения не растерялись и начали бить нападавшего своей обувью на каблуках. В результате престарелый "любитель прекрасного" получил рваную рану головы и был госпитализирован.

Также медицинская помощь понадобилась 7 работницам заведения, которые получили раздражение глаз, у одной из них также ссадины кожи. Кроме того, лечиться от раздражения глаз пришлось и полицейским, которые прибыли на вызов.

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