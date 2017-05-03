Модель Playboy оскорбила коренных жителей Новой Зеландии обнаженным фото

Странствующая по миру модель эротического журнала Playboy Джейлин Кук разгневала старейшин новозеландского племени маори, сообщает Русская служба Би-би-си. Девушка опубликовала для своих 300 тысяч подписчиков в Instagram фотографию, на которой она запечатлена без одежды на священной для коренных новозеландцев горе Таранаки.

Снимок набрал уже более 11 тысяч лайков. Однако людям, чьи предки захоронены на этой горе, фото совсем не понравилось.

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"Это как если бы кто-то зашел в собор святого Петра в Ватикане, чтобы сделать голое селфи", - сказал журналистам представитель местных маори Деннис Нгаваре.

Потухший вулкан Таранаки имеет 2 518 метров в высоту и в период британской колонизации Новой Зеландии носил имя Эгмонт.

По словам Нгаваре, старейшины маори не имеют ничего против туристов, однако просят их об уважении к местным ценностям.

"Люди говорят, что это просто скала - как ее можно оскорбить? Но последний возмутительный случай показывает, что бывает, когда кто-то совсем не знает, как себя вести в таком месте", - отметил Нгаваре.

Мэр округа Стратфорд, где находится вершина, согласился с тезисом о бестактности Кук применительно к месту захоронения предков местного клана маори.

"Не думаю, что само фото такое уж неприличное, но вот вершина Таранаки - это важнейшее место для местного сообщества", - отметил мэр Нил Вольске.

Ранее маори уже сталкивались с непониманием туристов, которые устраивали на Таранаки пикник с барбекю и рисовали графити на вершине.