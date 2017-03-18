К третьей годовщине оккупации Россия решила "порадовать" крымчан песней о "вечных скрепах"

В честь третьей годовщины "воссоединения Крыма с Россией" МИД России представило песню "Севастополь - знамя".

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Официальный представитель российского иностранного ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook сообщила, что эту песню подготовили специально для крымчан и 18 марта им дарят композицию к "годовщине воссоединения".

"Написано от души, от чистого сердца. Каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которое мы переживали вместе с вами в марте 2014 года", — написала Захарова.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников «референдума» 16 марта 2014 года высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма, и ввели ряд экономических санкций против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.