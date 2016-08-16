В РФ американского чемпиона Фелпса выдали за пловца, выступающего за российскую сборную (фото)

Об этом сообщает местное издание "2х2".

Авторы плаката заменили американский флаг на российский, но оставили фамилию пловца.

Оригинальное фото было снято на Олимпиаде-2008 в Пекине, во время финального заплыва на 100 м баттерфляем, который Фелпс выиграл.

Замдиректора стадиона Ирина Коротовская сообщила, что баннер был сделан и вывешен еще в начале июня. "Видимо, действительно произошла ошибка. Мы с ней обязательно разберемся и исправим", - пообещала она.

Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Благовещенска Дмитрий Кутека намерен проследить за устранением ошибки. "Недопустимо, чтобы на улицах города появлялись такие недоразумения. Все-таки должна быть у людей какая-то спортивная грамотность", - сказал он.

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Также возмущение выразили местные спортсмены. "Считаю, что человек, сделавший его, безответственно отнесся к своей работе. Видимо, дизайнер, не думая, нашел первую попавшуюся картинку пловца и нарисовал ему российскую символику на шапку", - заявил Александр Брылин, член амурского клуба "Аквайс-спорт".

Пловец Майкл Фелпс стал 23-кратным олимпийским чемпионом в последнем заплыве в карьере.