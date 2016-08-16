В РФ американского чемпиона Фелпса выдали за пловца, выступающего за российскую сборную (фото)
В российском Благовещенске на стене стадиона Амур повесили плакат, на котором под видом россиянина изображен 23-кратный олимпийский чемпион, американец Майкл Фелпс.
Об этом сообщает местное издание "2х2".
Авторы плаката заменили американский флаг на российский, но оставили фамилию пловца.
Оригинальное фото было снято на Олимпиаде-2008 в Пекине, во время финального заплыва на 100 м баттерфляем, который Фелпс выиграл.
Замдиректора стадиона Ирина Коротовская сообщила, что баннер был сделан и вывешен еще в начале июня. "Видимо, действительно произошла ошибка. Мы с ней обязательно разберемся и исправим", - пообещала она.
Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Благовещенска Дмитрий Кутека намерен проследить за устранением ошибки. "Недопустимо, чтобы на улицах города появлялись такие недоразумения. Все-таки должна быть у людей какая-то спортивная грамотность", - сказал он.
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Также возмущение выразили местные спортсмены. "Считаю, что человек, сделавший его, безответственно отнесся к своей работе. Видимо, дизайнер, не думая, нашел первую попавшуюся картинку пловца и нарисовал ему российскую символику на шапку", - заявил Александр Брылин, член амурского клуба "Аквайс-спорт".
Пловец Майкл Фелпс стал 23-кратным олимпийским чемпионом в последнем заплыве в карьере.