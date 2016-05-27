В Италии суд разрешил мужчине выплачивать алименты пиццей

Судья приняла сторону 50-летнего мужчины. По ее словам, мужчина имеет право платить алименты едой, если его заработок недостаточен для того, чтобы давать деньги на содержание дочери, передает Lenta.ru со ссылкой на The Local.

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Сразу после развода между бывшими супругами была достигнута договоренность о том, что мужчина будет ежемесячно передавать 300 евро на содержание их общей дочери. Однако он, будучи профессиональным поваром-пиццмейкером, начал высылать матери своего ребенка пиццу на эту сумму.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 года житель Якутии уплатил семилетнюю задолженность по алиментам в качестве подарка ко Дню святого Валентина для своей бывшей жены.