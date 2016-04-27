Укрзализныця призывает Павла Зиброва не гарцевать на путях в клипах - это "позорный пример" (видео)

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Укрзализныци.

"Хождение по путям – это опасно и может привести к травмам", - подчеркнули в УЗ.

Как говорится в сообщении, железнодорожники "возмущены" поведением народного артиста Украины.

"Жаль, что носитель национальной культуры, бесспорный авторитет для многих поклонников разных поколений решился на такой бессмысленный шаг – грубо нарушил правила безопасности на железнодорожном транспорте. Он нагло разгуливал, гарцевал и пел на железнодорожных путях. Особенно циничным является то, что он к своим незаконным деяниям приобщил молодежь и подал позорный пример для подражания", - подчеркнули в УЗ.

В сообщении отмечается, что несоблюдение правил безопасности на железной дороге может привести к "преждевременной остановке творческой карьеры или перерывах в гастролях из-за травмы".

"Уважаемый Павел Николаевич, мы надеемся, что Вы больше не будете нарушать правила безопасности и всегда будете выбирать для путешествий железную дорогу", - заявили в "Укрзалізниці".