Немец нашел в купленных часах 25 тысяч евро

В Германии мужчина купил на блошином рынке старые часы, в которых были спрятаны 50 тысяч марок.

В Германии мужчина на блошином рынке купил старые часы. Внутри он обнаружил большую пачку банкнот – немецких марок. Он обменял их в центральном банке и получил за это около 25 500 евро.

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Немец обнаружил 50 тысяч марок в деревянных панелях часов. Он отнес деньги в местное государственное бюро находок, передает Канал24 со ссылкой на DW.

Поскольку 6 месяцев никто не требовал деньги, мужчине разрешили вернуть их обратно.

Сначала единственная проблема заключалась в том, что банкноты не принимал ни один магазин или ресторан, поскольку это были немецкие марки – валюта Германии до 2001 года.

Однако мужчина смог обменять их в Центральном банке. Ему пришлось уплатить административный сбор в размере 576 евро.

В результате стоимость находки мужчины составила около 25 500 евро.