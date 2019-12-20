В Германии беременная корова остановила движение поездов (фото)

Корову привезли на специальном автомобильном прицепе в местную ветклинику.

В городке Гисен (Германия) 19 декабря пришлось на несколько часов перекрыть движение поездов из-за беременной коровы по кличке Лотта.

Об этом сообщает DW.

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Фото растерянного животного сделали сотрудники пожарно-спасательной службы.

Корову привезли на специальном автомобильном прицепе в местную ветклинику.

Когда Лотту выводили из фургона, она не смогла вырваться на волю и вскоре оказалась между железнодорожными путями. Ветеринарный врач на месте вколол беглянке успокоительное, но оно подействовало не сразу.

Как сообщают правоохранители, корову потом удалось подвинуть с рельсов.