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В Германии беременная корова остановила движение поездов (фото)

14:03, 20 декабря 2019
Курьёзы
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Ветеринарный врач на месте вколол беглянке успокоительное / dw.com

Об этом сообщает DW.

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Фото растерянного животного сделали сотрудники пожарно-спасательной службы.

Корову привезли на специальном автомобильном прицепе в местную ветклинику.

Когда Лотту выводили из фургона, она не смогла вырваться на волю и вскоре оказалась между железнодорожными путями. Ветеринарный врач на месте вколол беглянке успокоительное, но оно подействовало не сразу.

Как сообщают правоохранители, корову потом удалось подвинуть с рельсов.

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Теги: #Германия#коровы