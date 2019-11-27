Сын известного российского художника попал в деликатный конфуз и сделал видео "вирусным" (фото)
19:20, 27 ноября 2019Курьёзы
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В России говорят, что это уже четвертая неприятная ситуация Луки Сафронова.
Лука Сафронов кричал: "Я не умру в туалете!" / cosmo.ru
Сын российского художника Никаса Сафронова Лука на борту самолета Казань-Москва попал в неприятную ситуацию.
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Видео конфуза сняли на камеры пассажиры, вскоре его просмотрели тысячи пользователей Telegram.
Мужчина зашел в туалет по естественной надобности, а когда командир экипажа попросил занять места и пристегнуть ремни безопасности, выполнить требования тот не смог – застрял.
Скриншот
Лука позвал на помощь, его вытягивали стюарды. В ответ парень кричал: «Я не умру в туалете!».
В России говорят, что это по счету уже четвертая неприятная ситуация Луки Сафронова.
Как сообщал УНИАН, на Международной космической станции (МКС) сломались все туалеты.
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