Сын известного российского художника попал в деликатный конфуз и сделал видео "вирусным" (фото)

В России говорят, что это уже четвертая неприятная ситуация Луки Сафронова.

Сын российского художника Никаса Сафронова Лука на борту самолета Казань-Москва попал в неприятную ситуацию.

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Видео конфуза сняли на камеры пассажиры, вскоре его просмотрели тысячи пользователей Telegram.

Мужчина зашел в туалет по естественной надобности, а когда командир экипажа попросил занять места и пристегнуть ремни безопасности, выполнить требования тот не смог – застрял.

Лука позвал на помощь, его вытягивали стюарды. В ответ парень кричал: «Я не умру в туалете!».

В России говорят, что это по счету уже четвертая неприятная ситуация Луки Сафронова.

Как сообщал УНИАН, на Международной космической станции (МКС) сломались все туалеты.