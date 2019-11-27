цей матеріал доступний українською

Сын известного российского художника попал в деликатный конфуз и сделал видео "вирусным" (фото)

19:20, 27 ноября 2019
Курьёзы
393 0
Лука Сафронов кричал: "Я не умру в туалете!" / cosmo.ru

Читайте такжеОпаздывающие на самолет россиянки стали "звездами" сеты (видео)

Видео конфуза сняли на камеры пассажиры, вскоре его просмотрели тысячи пользователей Telegram.

Мужчина зашел в туалет по естественной надобности, а когда командир экипажа попросил занять места и пристегнуть ремни безопасности, выполнить требования тот не смог – застрял.

Скриншот

Лука позвал на помощь, его вытягивали стюарды. В ответ парень кричал: «Я не умру в туалете!».

В России говорят, что это по счету уже четвертая неприятная ситуация Луки Сафронова.

Как сообщал УНИАН, на Международной космической станции (МКС) сломались все туалеты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#самолеты#туалет