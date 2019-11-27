На МКС сломались все туалеты

Во время поломки космонавты использовали памперсы.

На Международной космической станции (МКС) сломались все туалеты.

Об этом сообщается в трансляции НАСА.

По словам итальянского космонавта Луки Пармитано, в американском сегменте туалет не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском - из-за сигнализации переполненного бака.

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Отмечается, что туалеты также есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но они используются лишь в случае крайней необходимости. Во время поломки космонавты использовали памперсы.

Спустя некоторое время космонавтам удалось починить все туалеты. В «Роскосмосе» добавили, что туалеты вышли из строя ночью, и с того момента экипаж проводил ремонт.

В настоящее время на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр и командир экипажа Лука Пармитано.