"Пранкер" воскликнул "Аллах Акбар!" и спровоцировал панику в самом большом кинотеатре Европы
Во время вечернего сеанса «Джокер» в самом большом кинотеатре Европы Grand Rex неизвестный воскликнул «Аллах Акбар!» и спровоцировал панику среди зрителей.
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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на французские СМИ.
В ответ зрители покинули в панике места и толпой бросились к закрытым выходам. Один мужчина пытался схватить «пранкера», но ему удалось вырваться и убежать.
Через некоторое время шутника задержали полицейские. Злоумышленником оказался выходец из Алжира. Сейчас его обвиняют в восхвалении терроризма.
Как сообщал УНИАН, в Миссионерском отделе Челябинской епархии в очередной раз заявили об опасности празднования Хэллоуина, выразив при этом особую обеспокоенность тем, что россиянам советуют наряжаться в костюмы вымышленного персонажа «Джокер».