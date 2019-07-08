В Финляндии состоялись гонки мужчин с женами на шее (видео)

Мужчины должны были преодолеть 250-метровую дистанцию с препятствиями.

Сквозь воду и песок с женой на руках: в Финляндии состоялись соревнования.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчины должны были преодолеть 250-метровую дистанцию с препятствиями. Впрочем, обязательно вместе со своими женами, держа их у себя на шее.

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Нелегко было и самим девушкам, ведь всю дистанцию им приходилось висеть вниз головой.

Первенство оспаривали участники из десятка стран. Победила литовская пара. Все препятствия им удалось преодолеть всего за 1 минуту и 6 секунд. Обойти рекордсмена предыдущих лет - финскую пару - им не хватило всего десятой доли секунды.