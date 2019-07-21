"Оскар ей!": в Киеве на участке женщина устроила "шоу", так как забыла дома паспорт (видео)

Члены комиссии категорически отказывались выдать женщине бюллетени без документа.

В Киеве на избирательном участке для голосования на выборы в Верховную Раду женщина устроила настоящее представление, потому что забыла дома паспорт.

Читайте такжеВо Львове женщина проголосовала сразу 10 бюллетенями - КИУ

Члены комиссии категорически отказывались выдать ей бюллетени без документа, она громко закричала, согнулась, приложившись к столу, а затем с криком откинулась назад, грохнулась на пол и притворилась мертвой, пишет Главред.

Жизни избирательницы ничего не грозит. В сети стали подшучивать над актерскими способностями избирательницы, потребовав сделать такой флешмоб по всей стране.

"Оскар ей!", - написал Святослав Вольский. "Шапито везде", - отметил Андрей Бр. "И какая связь? Ей, мертвой сразу дали проголосовать без паспорта?", - скептически отнеслась Галина Антоненко. "Ой не могу, делаем флешмоб", - предложил Игорь Голец.

Видео: Главред

Ранее УНИАН сообщал, что во Львове 94-летняя женщина категорически отказалась вбрасывать бюллетени в переносную урну и в течение около четырех часов скандалила в помещении избирательного участка, пытаясь бросить свои бюллетени в общую урну, после чего порвала и начала есть бюллетени.