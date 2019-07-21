Во Львове 94-летняя пенсионерка 4 часа «терроризировала» избирательный участок и ела бюллетени (видео)
Во Львове 94-летняя женщина категорически отказалась вбрасывать бюллетени в переносную урну и в течение около четырех часов скандалила в помещении избирательного участка, пытаясь бросить свои бюллетени в общую урну, после чего порвала и начала есть бюллетени.
Как сообщили УНИАН во Львовской организации Комитета избирателей Украины, инцидент с пожилой женщиной произошел в ОИО № 115 на УИК № 461982.
Как отмечается в сообщении, почти сразу после открытия на участок пришла 94-летняя женщина, которая внесена в список избирателей, которые не способны самостоятельно передвигаться и должны голосовать на дому.
Несмотря на объяснения членов избирательной комиссии, что она должна реализовать свой выбор дома, женщина в скандальной форме настаивала на том, что хочет голосовать на участке. После длительных споров избирательная комиссия с согласия имеющихся на участке наблюдателей проголосовала и решила предоставить женщине право проголосовать на участке.
Однако, после выдачи бюллетеней и их заполнения женщина не захотела бросить бюллетени в переносную урну, а только в стационарные урны, которые члены избирательной комиссии были вынуждены защищать от агрессивной женщины почтенного возраста.
«С помощью работников Львовского коммунального предприятия избирательная комиссия сообщила об инциденте детям 94-летней женщины. Пока дети женщины ехали на участок, 94-летняя женщина-избиратель уснула. После приезда детей скандал продолжился и продолжался в целом почти 4 часа (примерно до 13.00.). Завершающий аккорд возмущения 94-летней женщины проявился в том, что она начала рвать и есть свои бюллетени. Остатки бюллетеней были сложены в отдельный пакет и будут идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные», - сообщили во Львовской организации Комитета избирателей Украины.
На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21. Juli 2019