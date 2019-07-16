В центре Киева взломали аптеку, чтобы похитить "Виагру"

Вор отжал стеклопакет металлопластикового окна и проник таким образом в помещение.

Анекдотичный случай имел место вчера в одной из аптек на улице Джона Маккейна (бывшая Кудри) в Печерском районе столицы.

Как узнала "Страна. ua" из собственных источников в МВД, курьезный взлом аптеки случился ночью.

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Вор отжал стеклопакет металлопластикового окна и проник таким образом в помещение. Сигнализации там не было. Из ассортимента лекарств ничего не взял кроме нескольких упаковок "Виагры" - дорогостоящего средства, повышающего потенцию.

Неизвестно, крал ли взломщик возбуждающее для собственного употребления или на продажу, так как он до сих пор не пойман. В полиции завели уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины ("кража с проникновением"). Любителю таблеток, повышающих потенцию, в случае поимки грозит до 5 лет тюрьмы.