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В центре Киева взломали аптеку, чтобы похитить "Виагру"

15:08, 16 июля 2019
Курьёзы
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В центре Киева взломали аптеку / фото УНИАН

Как узнала "Страна. ua" из собственных источников в МВД, курьезный взлом аптеки случился ночью.

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Вор отжал стеклопакет металлопластикового окна и проник таким образом в помещение. Сигнализации там не было. Из ассортимента лекарств ничего не взял кроме нескольких упаковок "Виагры" - дорогостоящего средства, повышающего потенцию.

Неизвестно, крал ли взломщик возбуждающее для собственного употребления или на продажу, так как он до сих пор не пойман. В полиции завели уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины ("кража с проникновением"). Любителю таблеток, повышающих потенцию, в случае поимки грозит до 5 лет тюрьмы.

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Теги: #Киев#аптекапогода в Киеве