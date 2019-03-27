На Днепропетровщине собака пыталась пролезть через ограду, но застряла (видео)

Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента разрезали элементы ограждения и спасли четверолапого.

В Днепропетровской области собака застряла в железной ограде, откуда ее освобождали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Читайте такжеВ Германии охотника лишили лицензии после того, как его подстрелила собака

На "101" сообщили о том, что в Павлограде собака застряла в железной ограде. Шестеро спасателей отправились на освобождение животного. Они приехали и увидели, собака застряла между железными элементами забора и нуждается в помощи.

Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента разрезали элементы ограждения и спасли четверолапого.

Как сообщал УНИАН,в Кропивницком почти две недели спасали кота, который застрял в вентиляции.