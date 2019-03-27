На Днепропетровщине собака пыталась пролезть через ограду, но застряла (видео)
14:11, 27 марта 2019Курьёзы
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Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента разрезали элементы ограждения и спасли четверолапого.
На Днепропетровщине собака пыталась пролезть через дыру в заборе, но застряла
В Днепропетровской области собака застряла в железной ограде, откуда ее освобождали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
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На "101" сообщили о том, что в Павлограде собака застряла в железной ограде. Шестеро спасателей отправились на освобождение животного. Они приехали и увидели, собака застряла между железными элементами забора и нуждается в помощи.
Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента разрезали элементы ограждения и спасли четверолапого.
Как сообщал УНИАН,в Кропивницком почти две недели спасали кота, который застрял в вентиляции.
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