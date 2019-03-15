В Кропивницком почти две недели спасали кота, который застрял в вентиляции (видео)

Чтобы его спасти надо было разобрать кирпичную кладку, но на это не давал разрешения владелец дома.

В Кропивницком 12 суток в вентиляционном канале провел кот Мурзик. Самостоятельно усатый вылезти не мог.

Чтобы его спасти надо было разобрать кирпичную кладку, а на это не давал разрешения владелец дома, говорится в сюжете ТСН

"Представляете, сидеть в каменном мешке в неведении. Ведь ему не объяснишь. И надежда то угасала, то вновь воскресала. Вчера уже решил, что все уже, никогда его не получим", - со слезами говорит владелец кота Юрий и обнимает своего любимца.

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Мурзик стал жертвой уличных животных. Они загнали кота в подвал и уже там он провалился в узкий бетонный канал. Хозяин искал рыжего несколько дней. Думал украли, но потом услышал жалобное мяуканье из дыры в фундаменте.

Вылезти самостоятельно Мурзик не мог. На помощь пришли зоозащитники, а впоследствии и спасатели. Выяснилось, что спасти кота можно только разобрав часть стенки. Пока это выясняли, владелец спускал в бетонный канал сухой корм и воду в кастрюльке, чтобы животное не умерло.

"Владельцы этого общежития против того, чтобы разобрать стенку и достать кота. Хотя стенка там не очень сложная и никакой угрозы для здания нет", - говорит волонтер-зоозащитник Екатерина Дорош.

Переговоры длились сутки. В конце концов спасатели получили разрешение войти в подвал и достать животное. Кадры счастливого спасения смотрите в сюжете:

Напомним, накануне в Кривом Роге экстремал спустился с крыши дома на навес, чтобы снять оттуда кота, который неудачно прыгнул и оказался в ловушке.