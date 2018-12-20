В США овца присоединилась к стаду оленей (видео)

В департаменте дикой природы удивляются, потому что такое поведение для оленей считается нетипичным.

В американском штате Колорадо овца присоединилась к стаду оленей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЧто-то пошло не так: олень в США сбил вертолет (фото)

Домашнее животное в стаде оленей заметили местные в городке Лавленд. По их мнению, овца себя ассоциирует с этим видом диких животных. Сейчас жители городка ищут владельца домашнего животного.

Впрочем, олени к новому другу уже привыкли и однажды даже защитили овцу от хищников койотов. В департаменте дикой природы удивляются, потому что такое поведение для оленей нетипичное, и, обычно, они держатся поодаль от других животных.

Как ранее сообщал УНИАН, в немецком Дрездене четыре зебры сбежали из цирка и несколько часов носились по центру города.