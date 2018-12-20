В США овца присоединилась к стаду оленей (видео)
10:52, 20 декабря 2018Курьёзы
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В департаменте дикой природы удивляются, потому что такое поведение для оленей считается нетипичным.
По мнению местных жителей, овца стала ассоциировать себя с дикими животными / Фото УНИАН
В американском штате Колорадо овца присоединилась к стаду оленей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Домашнее животное в стаде оленей заметили местные в городке Лавленд. По их мнению, овца себя ассоциирует с этим видом диких животных. Сейчас жители городка ищут владельца домашнего животного.
Впрочем, олени к новому другу уже привыкли и однажды даже защитили овцу от хищников койотов. В департаменте дикой природы удивляются, потому что такое поведение для оленей нетипичное, и, обычно, они держатся поодаль от других животных.
В Колорадо овца присоединилась к стаду оленей
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