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Приговор по-голливудски: в США убийцу сотни оленей заставили год смотреть "Бэмби" (видео)

09:50, 18 декабря 2018
Экология
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В мультфильме маленький олененок из-за охотников потерял маму / фото zabavnik.club

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

29-летнего браконьера Дэвида Берри-младшего признали виновным в убийстве сотен оленей. Человек годами убивал зверей, забирал рога и головы, а туши оставлял в лесу. За это браконьера приговорили к году за решеткой. Кроме этого, согласно решению суда, по меньшей мере раз в месяц он должен будет просматривать детский мультфильм "Бэмби".

Напомним, в мультфильме маленький олененок из-за охотников потерял маму.

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Теги: #США#браконьерство