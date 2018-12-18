Приговор по-голливудски: в США убийцу сотни оленей заставили год смотреть "Бэмби" (видео)

Человек годами убивал зверей, забирал рога и головы, а туши оставлял в лесу.

В американском штате Миссури мужчину, который убил сотни оленей, судья заставил на протяжении года смотреть мультфильм "Бэмби".

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

29-летнего браконьера Дэвида Берри-младшего признали виновным в убийстве сотен оленей. Человек годами убивал зверей, забирал рога и головы, а туши оставлял в лесу. За это браконьера приговорили к году за решеткой. Кроме этого, согласно решению суда, по меньшей мере раз в месяц он должен будет просматривать детский мультфильм "Бэмби".

Напомним, в мультфильме маленький олененок из-за охотников потерял маму.