Приговор по-голливудски: в США убийцу сотни оленей заставили год смотреть "Бэмби" (видео)
09:50, 18 декабря 2018Экология
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Человек годами убивал зверей, забирал рога и головы, а туши оставлял в лесу.
В мультфильме маленький олененок из-за охотников потерял маму / фото zabavnik.club
В американском штате Миссури мужчину, который убил сотни оленей, судья заставил на протяжении года смотреть мультфильм "Бэмби".
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
29-летнего браконьера Дэвида Берри-младшего признали виновным в убийстве сотен оленей. Человек годами убивал зверей, забирал рога и головы, а туши оставлял в лесу. За это браконьера приговорили к году за решеткой. Кроме этого, согласно решению суда, по меньшей мере раз в месяц он должен будет просматривать детский мультфильм "Бэмби".
Напомним, в мультфильме маленький олененок из-за охотников потерял маму.
В США мужчину, который убил сотни оленей, судья заставил на протяжении года смотреть мультфильм "Бэмби"
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