В Дрездене четыре зебры сбежали из цирка и несколько часов бегали по городу (видео)

Во время операции по отлову животных пострадал один полицейский, одна зебра позже умерла от стресса.

В немецком Дрездене четыре зебры сбежали из цирка и несколько часов носились по центру города.

Читайте такжеВ одном из зоопарков ОАЭ появился на свет детеныш окапи (видео)

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что потрясенные горожане не могли поверить своим глазам, когда мимо них галопом пробегали африканские животные.

Чтобы поймать зебр, полиция провела целую спецоперацию с участием семи авто и конной полиции.

Всех животных поймали, но впоследствии одна зебра умерла от стресса. Также пострадал один полицейский, который получил удар копытом.

Ранее зоопарк британского города Честер составил перечень из десяти самых популярных малышей, появившихся на свет в этом году.