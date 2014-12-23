Нидерланды экстрадируют во Францию "ужасного стоматолога", вырывавшего здоровые зубы

Гаагский окружной суд принял решение экстрадировать бывшего нидерландского стоматолога Марка ван Ниропа (Mark van Nierop) во Францию, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse. Там он предстанет перед судом по подозрению в нанесении увечий десяткам пациентов во время работы в Шато-Шинон.

50-летний мужчина по кличке «ужасный стоматолог» был задержан в октябре в Канаде, откуда его перевезли в Нидерланды. Там его арестовали на основании международного ордера, выданного Францией.

Ван Нироп обвиняется в нападении при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве. Согласно нидерландским СМИ, он выдирал здоровые зубы и выставлял за это большие счета.

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Бывший стоматолог пытался избежать экстрадиции, утверждая, что страдает от «психологических проблем», среди которых расстройство гендерной идентичности и суицидальные наклонности. По его мнению, вылечить его можно только в Нидерландах.

Французский судья в свою очередь заявил, что гарантирует Ван Ниропу аналогичный курс лечения во Франции.